Po spotkaniu z premierem Kanady Justinem Trudeau Mateusz Morawiecki podkreślił, że współpraca transatlantycka jest kluczowa. - Wiemy, że możemy liczyć na Kanadę, a Kanada na nas - podkreślił Morawiecki.



Premier dodał, że Sojusz przechodzi próbę w obliczu wojny na Ukrainie.

- W tym kontekście nasza współpraca ma ogromne znaczenie. Polska bierze udział we wspieraniu Ukrainy. Po pierwsze, jeśli chodzi o sprzęt bojowy (...). Wczoraj w Kiszyniowie rozmawiałem też z szefami rządów o przekazywaniu sprzętu, by Ukraina mogła skutecznie odeprzeć rosyjskie ataki - opisywał szef polskiego rządu.



Przypomniał też o pomocy humanitarnej. - Bierzemy udział także w pomocy uchodźcom. Daliśmy im m.in. możliwość pracy na tych samych zasadach, co Polacy. W naszym kraju pozostaje ponad dwa miliony Ukraińców. Chcielibyśmy, by czuli się w Polsce tak komfortowo, jak to tylko możliwe - przekazał prezes Rady Ministrów.





Mateusz Morawiecki poruszył na konferencji także kwestię sankcji. - Rozmawialiśmy dzisiaj także o sankcjach. Tworzymy takie, których Rosja nie będzie mogła omijać - zaznaczył.

- Chciałbym podziękować premierowi Kanady. Ważne jest, by konfiskować rosyjskie aktywa, zwłaszcza Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej. To imperium zła. To imperium musi ponieść konsekwencje. Polska i polski rząd wspiera owe sankcje - stwierdził i poinformował, że w polskim parlamencie toczy się procedura mająca na celu przejęcie rosyjskich aktywów i przekazanie ich na odbudowę Ukrainy.

Mateusz Morawiecki w Kanadzie o nowym porządku geopolitycznym

Morawiecki przekazał również, że po wojnie na świecie pojawi się nowy porządek geopolityczny. - Architektura gospodarcza i bezpieczeństwa przechodzi zmiany. Po wojnie wyłoni się nowy porządek geopolityczny. Polska odgrywa kluczową rolę w działaniach przeciw Rosji - zaznaczył.

Premier Polski mówił także o konieczności ciągłej pracy nad jakością międzynarodowej kooperacji. - Nasze działania odniosą lepsze efekty, jeśli je lepiej skoordynujemy, to dlatego tutaj jestem - powiedział Morawiecki, kilkukrotnie dziękując premierowi Kanady za spotkanie. - Jestem wdzięczny premierowi Trudeau za nasze rozmowy i za konkretne kroki podjęte w różnych obszarach, jeżeli chodzi o energię, pomoc humanitarną, współpracę gospodarczą między UE a Kanadą - wymienił prezes Rady Ministrów.

Podczas konferencji szef polskiego rządu mówił także o kluczowym znaczeniu technologii. - II wojna światowa była wojną stali, Zimna Wojna - wojną atomu, trzecia, jeśli wybuchnie, będzie wojną technologii - podkreślił. Następnie podkreślił, że kraje demokratyczne muszą ramię w ramię współpracować i uważać, by takie technologie nie trafiały w ręce państw autokratycznych.



Na koniec premier Morawiecki poruszył tematy współpracy energetycznej, źródeł odnawialnych, małych reaktorów modułowych oraz złóż metali ziem rzadkich. Następnie po raz kolejny podkreślił kluczowe, z jego punktu widzenia, wartości. - Zacieśnianie relacji, przywracanie pokoju, stabilności i dobrobytu - tymi słowami zakończył swoje wystąpienie.