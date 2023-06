Premier Indii o wojnie w Ukrainie. "Wielki ból i ciężkie skutki"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

- Ciemne chmury przymusu i konfrontacji rzucają swój cień w Indo-Pacyfiku. Stabilność regionu stała się jedną z centralnych obaw partnerstwa między New Delhi a Waszyngtonem - powiedział podczas wystąpienia w amerykańskim Kongresie premier Indii Narendra Modi. Przywódca robił aluzje do zagrożeń płynących z Chin oraz mówił o "wielkim bólu" jaki powoduje wojna w Ukrainie. - Tak jak mówiłem bezpośrednio i publicznie, to nie jest epoka wojny, ale dialogu i dyplomacji - mówił polityk, powtarzając swoje słowa z ubiegłorocznego spotkania z Władimirem Putinem.

Zdjęcie Premier Indii Narendra Modi podczas przemówienia w Kongresie / PEDRO UGARTE / AFP