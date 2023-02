Od wtorku indyjscy kierowcy mogą pojechać blisko 250-kilometrowym odcinkiem najnowocześniejszej autostrady w kraju. W ubiegły weekend oficjalnie otworzył go premier Narendra Modi. Licząca po cztery pasy w każdym kierunku ekspresowa trasa ma skrócić czas podróży pomiędzy indyjską stolicą Delhi a popularnym wśród turystów Dźajpurem z pięciu do maksymalnie trzech godzin.

Po ukończeniu autostrada połączy Delhi z największą indyjską metropolią, Mumbajem. W grudniu władze informowały, że w budowie znajdowało się wówczas ponad tysiąc z docelowych 1386 kilometrów tej drogi, której koszt szacuje się na przeszło bilion rupii (ok. 13 mld dolarów). Trasa będzie przebiegała przez pięć indyjskich stanów: Harijana, Radżastan, Madhja Pradeś, Gudźarat oraz Maharasztra. W pozbawionych adekwatnej do swojej wielkości infrastruktury Indiach to jakościowy skok.

"Zrobimy co w naszej mocy, by drogi w Indiach dorównały tym w Ameryce" - stwierdził w niedzielę cytowany przez anglojęzyczny dziennik "Times of India" minister transportu drogowego i autostrad Nitin Gadkari. Jak dodał, nowa autostrada będzie wyposażona w światłowód oraz linię elektryczną, co umożliwi poruszanie się po niej e-pojazdów. Najnowocześniejsza droga w kraju da także impuls do rozwoju terenom zapóźnionym gospodarczo - powiedział Gadkari.