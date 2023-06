Indyjskiego premiera przyjęto w Waszyngtonie z pompą zarezerwowaną dla bliskich sojuszników. Była orkiestra wojskowa, wspólna z Joe Bidenem konferencja prasowa w Gabinecie Owalnym, dwie kolacje i owacje na stojąco w Kongresie. Narendra Modi, który przebywał w Stanach Zjednoczonych od środy do soboty, spotkał się także z członkami i członkiniami indyjskiej diaspory.

Amerykanie widzą w największym demokratycznym państwie sprzymierzeńca we współzawodnictwie z Chinami oraz strategiczną przeciwwagę dla Pekinu. Dla Indii z kolei wizyta była okazją do zaprezentowania się w roli globalnego mocarstwa. Premier Modi podkreślił, że odwiedza USA w chwili, gdy porządek świata przybiera nowe kształty.

We wspólnym oświadczeniu przywódcy wspomnieli o rosnącym napięciu na morzach Wschodnio- i Południowochińskim oraz o konieczności przestrzegania przez globalnych graczy prawa międzynarodowego. Choć powstrzymali się przed otwartą krytyką Chin, to w przemówieniach nie brakowało aluzji do prowadzonej przez nie polityki.

- Wyzwania i szanse przed którymi świat stanął w tym stuleciu wymagają aby Indie i Stany Zjednoczone razem pracowały i przewodziły, i to właśnie robimy - powiedział prezydent Biden. - Ciemne chmury przemocy i konfrontacji rzucają cień na Indopacyfik. Stabilność tego regionu stała się jednym z głównych wyzwań naszego partnerstwa - ocenił później Modi, przemawiając przed amerykańskim Kongresem.