W Kanadzie do systematycznie pojawiających się pożarów kościołów zaczęło dochodzić od 2021 roku , kiedy to na terenie szkoły dla Pierwszych Narodów (jak obecnie nazywa się Indian) w Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej odnaleziono zbiorowy grób, a w nim ciała 215 dzieci. O tragicznym znalezisku poinformowała wódz plemienia Tk’emlups te Secwepemc Roseanne Casimir. Przekazała, że dzięki badaniom georadarem udało się potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia i zlokalizować mogiłę.

W grobie pochowano dzieci, które uczęszczały do przymusowej szkoły z internatem dla rdzennej ludności. Trafiały do nich dzieci Inuitów, Indian czy Metysów, które zabierane były rodzicom. W założeniu miał być to sposób na asymilację rdzennych mieszkańców z ludźmi o białym kolorze skóry. W rzeczywistości, jak opisywała specjalna Komisja Prawdy i Pojednania, działalność ta polegała na niszczeniu kultury, języka oraz obfitowała w prześladowanie i przemoc.