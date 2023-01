Do pożaru w rafinerii doszło we wtorek 31 stycznia rano. Media w Szwecji podają, że rannych zostało sześć osób. "Wszyscy doznali poparzeń. U jednej osoby były one na tyle poważne, że niezbędna była hospitalizacja" - informuje portal svt.se.

- Spośród rannych jedna osoba musiała zostać zabrana do szpitala, pięć osób było leczonych na miejscu - mówi Cecilia Lundfelt, szefowa komunikacji w straży pożarnej w Södertörn.

Z relacji świadków wynika, że nad rafinerią w Nynäshamn od rana widoczne były słupy czarnego dymu. Strażacy, którzy pojawili się na miejscu, ugasili ogień około godziny 11.