Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rolnictwa, rolnicy zajmujący się hodowlą trzody chlewnej w obiegu zamkniętym mogą liczyć na jednorazowe wsparcie finansowe. Wnioski można było składać od 18 stycznia 2023 r., a maksymalna kwota wypłaty będzie wynosiła nawet 70 000 zł.

Pomoc dla hodowców trzody chlewnej - kto może skorzystać?

Wypłaty finansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przysługują one rolnikom, a także właścicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w hodowli świń.

Ma to pomóc w utrzymaniu płynności finansowej w obliczu trwającej od niemal roku wojny w Ukrainie, znacząco ograniczającej możliwości eksportu mięsa.

O wypłatę środków mogą się starać przedsiębiorcy, którzy spełniają poniższe wymogi:

do 15 maja 2022 roku zgłosili do rejestru IRZ minimum 10 świń urodzonych w siedzibie stada w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku,

wykazują negatywny wpływ wojny na prowadzoną działalność,

prowadzili hodowlę trzody chlewnej przynajmniej do dnia rozpoczęcia naboru wniosków w programie,

najpóźniej do 18 stycznia bieżącego roku zgłosili oznakowanie przynajmniej jednego zwierzęcia objętego dotacją, urodzonego po 1 kwietnia 2022 r.

Dopłaty do prosiąt - ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Aby otrzymać środki finansowe należy złożyć odpowiedni wniosek. Są one przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modenizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie od 18 do 31 stycznia 2023 r. Oznacza to, że rolnicy mieli 14 dni na dopełnienie formalności.

Osoby, które nie zdarzyły jeszcze dostarczyć wniosku, mają na to ostatni dzień. Aby usprawnić ten proces, można przesłać niezbędną dokumentację online , za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Dopłaty dla hodowców świń - ile pieniędzy można otrzymać?

Wysokość oferowanego przez Ministerstwo Rolnictwa wsparcia uzależniona jest od wielkości inwentarza. Minimalna kwota dopłaty wynosi 2400 zł, natomiast maksymalna 70 000 zł.

Wysokość dopłat do prosiąt prezentuje się następująco:

2400 zł - w przypadku zgłoszenia od 10 do 25 sztuk trzody chlewnej,

5000 zł - w przypadku zgłoszenia 25- 49 sztuk zwierząt,

10 000 zł - za 50 - 99 prosiąt,

20 000 z - za 100-199 sztuk zwierząt,

30 000 zł - w przypadku 200 - 299 sztuk oznakowanych zwierząt

Kwoty te rosną wraz z liczebnością posiadanej trzody. Na najwyższe wypłaty mogą liczyć rolnicy posiadający powyżej 600 sztuk oznakowanych prosiąt. Otrzymają oni aż 70 000 zł.

