Czeczenia: Kreml nie ma następcy

- Wszyscy wiemy, że Kadyrow od dłuższego czasu jest chory. Może to być, że tak powiem, przeciąganie jego powolnego usuwania, ale może to oznaczać, że faktycznie był chory. Dziś próbują go jakoś zatrzymać przez pewien czasu, do momentu opracowania w Czeczenii innego planu budowy władzy - stwierdził.

"Nie jestem pewien, czy opłaca się wyeliminować Kadyrowa"

- Mam mieszane uczucia co do tego, co się dzieje. Powiedziałem, że on będzie następny, według schematu, który budują władze rosyjskie. Czy opłaca się im go teraz wyeliminować? Nie jestem tego pewien. Być może nie nadszedł jeszcze czas, aby go wyeliminować, naruszyć ustalony schemat - podkreślił.