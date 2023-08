Po tym, jak w ubiegłym tygodniu media obiegły informacje o śmierci Jewgienija Prigożyna, który zginął w katastrofie lotniczej w obwodzie twerskim w Rosji, głos zabrał między innymi Ramzan Kadyrow. Przywódca Czeczenii skomentował to wydarzenie, mówiąc, że szef Grupy Wagnera "był ważną osobistością", ale w ostatnim czasie "nie widział pełnego obrazu tego, co dzieje się w kraju".

"Jeśli Putin chciałby usunąć Kadyrowa, nikt by go nie bronił"

Jeszcze przed pogrzebem ofiar katastrofy pojawiły się spekulacje, jakoby zagrożone mogło być także życie samego Ramzana Kadyrowa. Mówił o tym między innymi polityk rosyjskiej opozycji Dmitrij Gudkow.

- Putin przestał odgrywać rolę arbitra pomiędzy frakcjami Kremla. Zawodzi w tej roli, nadal dzieląc i rządząc. Ale wszystkie te starcia już wychodzą na jaw. Na pewno będą starcia z Kadyrowem. On jest jednym z głównych przeciwników rosyjskiej państwowości i struktur państwowych - powiedział Gudkow.

Jego zdaniem ani w strukturach władzy Rosji, ani w samej Czeczenii nikt nie przejąłby się śmiercią czeczeńskiego przywódcy. - Gdy byłem deputowanym, rozmawiałem z przedstawicielem z Czeczenii, który powiedział, że jeśli Putin chciałby jutro usunąć Kadyrowa, to nikt by go tam nie bronił - dodał.

Ramzan Kadyrow: Należę do religii, Ojczyzny i jej interesów

Teraz do spekulacji na swój temat odniósł się sam Ramzan Kadyrow. Jak stwierdził w środowym wpisie w mediach społecznościowych, do którego dołączył swoje zdjęcie z Władimirem Putinem, "rozbawiły go refleksje niedojrzałych politologów", którzy "wróżą mu szybką śmierć".

"Nie znudzi mi się powtarzanie tego i powiem to jeszcze raz z dumą: jestem żołnierzem piechoty Naczelnego Wodza Rosji i nie należę do siebie. Należę do religii, Ojczyzny i jej interesów. I jestem gotowy wykonać każdy rozkaz Władimira Władimirowicza, nawet jeśli jego skutkiem będzie śmierć" - kontynuował.

Dalej przekazał także, że mógłby "umrzeć nagle", gdyby dowiedział się, że "jest ktoś bardziej oddany od niego w kwestii szacunku dla prezydenta, któremu zresztą zawdzięcza życie".

"Zawsze z pogardliwą pobłażliwością traktuję takie przekazy informacyjne, które w tak tani sposób służą do siania niezgody w naszym kraju" - napisał, dodając na koniec, że "będą musieli pogodzić się z faktem", że drużyna przywódcy Republiki Czeczeńskiej to "drużyna lojalnych piechurów, dla których śmierć nie jest straszna".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!