Kolizja dwóch brytyjskich statków w Zatoce Perskiej

To nie pierwszy tego typu incydent

HMS Chiddingfold oraz HMS Bangor to specjalistyczne trałowce, przeznaczone do oczyszczania akwenów żeglownych z min. Według Royal Navy "oba okręty pomagają zapewnić bezpieczny przepływ handlu na wodach morskich".

Jak informuje BBC, to nie pierwszy raz, gdy dochodzi do incydentu z udziałem HMS Chiddingfold. W 2021 roku, również u wybrzeży Bahrajnu, statek uderzył w HMS Penzance, okręt tej samej klasy co HMS Bangor.