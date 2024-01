Do groźnego incydentu doszło we wtorek w północnej części Japonii na wyspie i prefekturze Hokkaido. Samolot linii lotniczych Korean Air, podczas kołowania, uderzył w maszynę linii Cathay Pacific . Na pokładzie pierwszego samolotu w momencie zdarzenia przebywało 289 pasażerów i członków załogi . Druga maszyna była pusta. Nikt nie odniósł obrażeń.

W momencie wypadku na lotnisku Sapporo-Chitose panowały trudne warunki atmosferyczne. Od kilku dni na wyspie Hokkaido występują obfite opady śniegu. Tylko we wtorek doprowadziły one do odwołania 46 lotów.