Orkan Ciaran nie oszczędza Europy Zachodniej - po dotarciu na wybrzeże Atlantyku, żywioł zaczął przesuwać się na wschód, by z impetem uderzyć we Włochy.

- To, co zdarzyło się w Toskanii, ma jedno imię: zmiany klimatyczne - powiedział szef władz tego regionu Eugenio Giani.

Cyklon Ciaran nad Europą. Włochy ogłaszają stan wyjątkowy

We Florencji "sytuacja jest krytyczna" - napisał na platformie X mer Dario Nardella w nocy z czwartku na piątek. Żywioł dotknął też Wenecję, gdzie według mediów lokalnych dwie osoby uznano za zaginione.

Śmiertelne żniwo cyklonu Ciaran. Co najmniej 16 ofiar

Drzewa łamiące się pod naporem silnego wiatru były przyczyną kilku wypadków śmiertelnych - w Belgii zginęły dwie osoby, w tym ukraińskie dziecko, we Francji - dwie, jedna - w Hiszpanii , jedna - w Niemczech i jedna - w Holandii.

Orkan doprowadził do poważnych zakłóceń ruchu kolejowego w Belgii, przede wszystkim we Flandrii. W Brukseli doszło do wielu opóźnień w lotach.