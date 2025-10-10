Potężna eksplozja w wojskowej firmie w USA. Są zabici i zaginieni

W zakładzie produkującym materiały wybuchowe dla wojska w Tennessee doszło do eksplozji - informują amerykańskie media. CNN podaje, że są ofiary śmiertelne i zaginieni. Lokalne serwisy donoszą nieoficjalnie o nawet 19 osobach.

Eksplozja w fabryce wojskowej w Tennessee
W amerykańskiej fabryce zajmującej się produkcją materiałów wybuchowych dla wojska, w piątek rano doszło do eksplozji. Firma znajduje się w stanie Tennessee.

"Możemy potwierdzić, że doszło do eksplozji w zakładzie Accurate Energetic Systems" - przekazało w komunikacie biuro szeryfa w hrabstwie Hickman. Jak dodano, na miejscu pracują służby ratunkowe.

USA. Eksplozja w firmie wojskowej w Tennessee. Media mówią o ofiarach i zaginionych

Lokalna policja zaapelowała o unikanie tego obszaru, aby umożliwić służbom działanie. "Jeśli znajdują się państwo w pobliżu, prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i stosowanie się do instrukcji lokalnych władz" - podkreślono.

    W mediach pojawiają się informacje o osobach zaginionych oraz o ofiarach śmiertelnych, jednak służby nie wydały w tej sprawie jeszcze oficjalnego komunikatu. Stacja WMSV4 donosi, że za zaginione uważa się nawet 19 osób.

    Szeryf z hrabstwa Humphreys Chris Davis powiadomił natomiast o "kilku ofiarach" i zaginionych. Jak stwierdził - cytowany przez stację NBC News - kilku osób nie udało się odnaleźć.

    Z kolei biuro burmistrza hrabstwa Hickman przekazało agencji AFP, że obecnie "nie można potwierdzić żadnych ofiar śmiertelnych ani ustalić przyczyny eksplozji".

    Ogromna eksplozja w fabryce wojskowej. "Myślałem, że zawalił się mój dom"

    Osoby, które mieszkają niedaleko obiektu, w rozmowie z mediami relacjonowały, że odczuli eksplozję.

    - Myślałem, że dom się zawalił - powiedział agencji Associated Press Gentry Stover. Dodał, że około 30 sekund po przebudzeniu zdał sobie sprawę, że to musiał być wybuch w firmie nieopodal.

    Na nagraniach, których przybywa w sieci, widać, że obiekt został niemal całkowicie zmieciony z powierzchni. Nad miejscem eksplozji unosi się dym, a gdzieniegdzie tli się jeszcze ogień. Samochody, które były zaparkowane w pobliżu, są całkowicie spalone.

    Źródła: AFP, CNN

