Mieszkańcy usłyszeli eksplozję. Runął fragment budynku w Nowym Jorku

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Eksplozja nieznanego pochodzenia doprowadziła do częściowego zawalenia 20-piętrowego budynku mieszkalnego w dzielnicy Mott Haven na nowojorskim Bronksie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, mimo to część mieszkańców została ewakuowana. Służby przeszukują gruzowisko. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wybuchu doszło w szybie wentylacyjnym.

Runął fragment budynku mieszkalnego w Nowym Jorku
Runął fragment budynku mieszkalnego w Nowym JorkuX / FDNYmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Eksplozja o nieznanym pochodzeniu doprowadziła do zawalenia fragmentu 20-piętrowego budynku na Bronksie.
  • Część mieszkańców została ewakuowana, służby przeszukują gruzowisko, ale nie ma informacji o poszkodowanych.
  • Wstępne ustalenia wskazują na wybuch w szybie wentylacyjnym, przyczyny incydentu są nadal wyjaśniane.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w środę rano czasu lokalnego przy Alexander Avenue na nowojorskim Bronksie.

Świadkowie relacjonują, że najpierw dało się słyszeć eksplozję, a zaraz po niej fragment ściany budynku runął w jego narożnej części. Wybuch zostawił wyrwę w 20-piętrowym budynku od samego dachu aż po ziemię.

Nowy Jork. Eksplozja w budynku na Bronksie

Niektóre elementy zawalonej ściany budynku, w tym gruz i klimatyzatory, posypały się na pobliskie ulice i chodniki. Mimo to ze wstępnych ustaleń służb wynika, że nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.

Zobacz również:

Wybuch w szkole podstawowej. Eksplodował telefon ucznia
Warmińsko-mazurskie

Nagła eksplozja przerwała lekcje. Uczniowie ewakuowani

Dawid Kryska
Dawid Kryska

    Przybyłe na miejsce służby przystąpiły do przeszukiwania gruzów, by upewnić się, że nikt pod nimi nie utknął. Oprócz straży pożarnej i policji do zdarzenia zadysponowano też przedstawicieli agencji zarządzania kryzysowego.

    Nowy Jork. Część mieszkańców ewakuowana

    Nie stwierdzono jeszcze, czy doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku. Władze zdecydowały się jednak o prewencyjnej ewakuacji części mieszkańców.

    Przyczyny wybuchu nie są jeszcze oficjalnie znane. Komisarz nowojorskiej straży pożarnej poinformował jednak, że zawalił się szyb wentylacyjny, podłączony do kotła. - Uważamy, że to właśnie tam doszło do eksplozji - powiedział komisarz Robert Tucker, cytowany przez CNN, podkreślając, że potwierdzą to dopiero śledczy.

    Budynek, w którym doszło do zawalania, należy do kompleksu 10 budynków z 1966 roku. Łącznie mieści się w nich 1730 lokali zamieszkiwanych przez 3,5 tys. osób.

    Zobacz również:

    Strzały i eksplozje w Monachium. Na miejscu pracują służby, zdj. ilustracyjne
    Świat

    Wielka akcja służb w Monachium. Strzały i eksplozja

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    System kaucyjny. Hennig-Kloska tłumaczy program w "Graffiti"Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze