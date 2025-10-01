W skrócie Eksplozja o nieznanym pochodzeniu doprowadziła do zawalenia fragmentu 20-piętrowego budynku na Bronksie.

Część mieszkańców została ewakuowana, służby przeszukują gruzowisko, ale nie ma informacji o poszkodowanych.

Wstępne ustalenia wskazują na wybuch w szybie wentylacyjnym, przyczyny incydentu są nadal wyjaśniane.

Do zdarzenia doszło w środę rano czasu lokalnego przy Alexander Avenue na nowojorskim Bronksie.

Świadkowie relacjonują, że najpierw dało się słyszeć eksplozję, a zaraz po niej fragment ściany budynku runął w jego narożnej części. Wybuch zostawił wyrwę w 20-piętrowym budynku od samego dachu aż po ziemię.

Nowy Jork. Eksplozja w budynku na Bronksie

Niektóre elementy zawalonej ściany budynku, w tym gruz i klimatyzatory, posypały się na pobliskie ulice i chodniki. Mimo to ze wstępnych ustaleń służb wynika, że nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.

Przybyłe na miejsce służby przystąpiły do przeszukiwania gruzów, by upewnić się, że nikt pod nimi nie utknął. Oprócz straży pożarnej i policji do zdarzenia zadysponowano też przedstawicieli agencji zarządzania kryzysowego.

Nowy Jork. Część mieszkańców ewakuowana

Nie stwierdzono jeszcze, czy doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku. Władze zdecydowały się jednak o prewencyjnej ewakuacji części mieszkańców.

Przyczyny wybuchu nie są jeszcze oficjalnie znane. Komisarz nowojorskiej straży pożarnej poinformował jednak, że zawalił się szyb wentylacyjny, podłączony do kotła. - Uważamy, że to właśnie tam doszło do eksplozji - powiedział komisarz Robert Tucker, cytowany przez CNN, podkreślając, że potwierdzą to dopiero śledczy.

Budynek, w którym doszło do zawalania, należy do kompleksu 10 budynków z 1966 roku. Łącznie mieści się w nich 1730 lokali zamieszkiwanych przez 3,5 tys. osób.

