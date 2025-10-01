Odrzutowiec amerykańskiej marynarki rozbił się w Teksasie. Służby w akcji
Odrzutowiec T-45 Goshawk marynarki wojennej rozbił się niedaleko bazy Kingsville w Teksasie. Pilot zdążył się katapultować. Na miejscu katastrofy pracują służby, które wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Tego typu samoloty służą głównie do treningu pilotów U.S. Navy i Marine Corps.
We wtorek na południe od bazy lotniczej Kingsville w Teksasie w USA rozbił się samolot marynarki wojennej T-45 Goshawk - przekazała stacja KRIS 6 News.
Sierżant Harold Mallory z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego (DPS) stanu Teksas przekazał, że informację o zdarzeniu otrzymał od biura szeryfa hrabstwa Kleberg około godziny 15:45.
Jak dodał, funkcjonariusze DPS zareagowali bezzwłocznie i zlokalizowali rozbity samolot przy Angle Road, na południe od bazy lotniczej Kingsville.
Pilot przeżył, zdążył katapultować się z samolotu. Został zbadany przez personel medyczny.
USA. Rozbił się samolot ćwiczeniowy amerykańskiej armii
- Z tego, co wiem, nikogo innego nie było na pokładzie i nikt inny nie został ranny - zaznaczył sierżant.
O incydencie zawiadomiono Federalną Administrację Lotniczą (FAA), a personel DPS zabezpieczył miejsce katastrofy do czasu przybycia śledczych FAA. Na miejsce skierowano również żandarmerię wojskową.
Mallory przekazał, że nie wiadomo skąd dokładnie pochodził samolot, ani co było powodem katastrofy.
T-45 Goshawk to szkoleniowy samolot odrzutowy. Jest on zdolny do lądowania na pokładach lotniskowców i służy głównie do treningu pilotów U.S. Navy i Marine Corps.