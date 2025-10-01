W skrócie Odrzutowiec T-45 Goshawk należący do amerykańskiej marynarki wojennej rozbił się w pobliżu bazy Kingsville w Teksasie.

Pilot zdążył bezpiecznie katapultować się z maszyny, nie było innych rannych.

Służby badają przyczyny wypadku, zabezpieczyły miejsce katastrofy do czasu przybycia śledczych.

We wtorek na południe od bazy lotniczej Kingsville w Teksasie w USA rozbił się samolot marynarki wojennej T-45 Goshawk - przekazała stacja KRIS 6 News.

Sierżant Harold Mallory z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego (DPS) stanu Teksas przekazał, że informację o zdarzeniu otrzymał od biura szeryfa hrabstwa Kleberg około godziny 15:45.

Jak dodał, funkcjonariusze DPS zareagowali bezzwłocznie i zlokalizowali rozbity samolot przy Angle Road, na południe od bazy lotniczej Kingsville.

Pilot przeżył, zdążył katapultować się z samolotu. Został zbadany przez personel medyczny.

USA. Rozbił się samolot ćwiczeniowy amerykańskiej armii

- Z tego, co wiem, nikogo innego nie było na pokładzie i nikt inny nie został ranny - zaznaczył sierżant.

O incydencie zawiadomiono Federalną Administrację Lotniczą (FAA), a personel DPS zabezpieczył miejsce katastrofy do czasu przybycia śledczych FAA. Na miejsce skierowano również żandarmerię wojskową.

Mallory przekazał, że nie wiadomo skąd dokładnie pochodził samolot, ani co było powodem katastrofy.

T-45 Goshawk to szkoleniowy samolot odrzutowy. Jest on zdolny do lądowania na pokładach lotniskowców i służy głównie do treningu pilotów U.S. Navy i Marine Corps.

