Postawili Zełenskiemu ultimatum? Media: KE wstrzymała pieniądze dla Ukrainy

"Ukraina osiągnęła już wiele na swojej drodze do Europy" - przypomniała we wpisie na platformie X Ursula von der Leyen. "Musi budować na tych solidnych fundamentach i zachować niezależne organy antykorupcyjne, które są kamieniem węgielnym praworządności w Ukrainie" - dodała, podkreślając, że "Ukraina może liczyć na nasze wsparcie w dążeniu do postępu na swojej europejskiej drodze".