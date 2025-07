Pieskow nie przedstawił jednak żadnych dowodów na to, jakoby Ukraina i jej sojusznicy mieli odrzucić pokojowe nastawienie Rosji. Sytuacja jest wręcz odwrotna - to USA oraz Zachód od miesięcy naciskają na Moskwę, aby ta zaprzestała zmasowanych ataków na sąsiedni kraj.

Tymczasem sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio w najnowszym wywiadzie dla Fox News powtórzył to, co już kilkukrotnie komunikował Biały Dom - Donald Trump traci cierpliwość do Federacji Rosyjskiej.

- Trump traci cierpliwość, traci wolę dalszego czekania, aż strona rosyjska zrobi coś, by zakończyć tę wojnę. To nie jest jego wojna, ale on chce ją zakończyć - mówił Rubio, nawiązując do rozmów telefonicznych republikanina z Władimirem Putinem, które dotychczas nie przyniosły żadnych rezultatów.