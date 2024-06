"Potrzebujemy inicjatywy obronnej, by chronić Europejczyków dziś i w nadchodzących latach" - tak Donald Tusk razem z liderami krajów bałtyckich we wspólnym liście do szefa Rady Europejskiej i szefowej Komisji Europejskiej zaapelowali o wzmocnienie granicy zewnętrznej Unii Europejskiej z Rosją i Białorusią. Jak przekazała agencja Reuters, koszt budowy linii obronnej wzdłuż 700-kilometrowej granicy UE z Rosją i Białorusią to około 2,5 miliarda euro.