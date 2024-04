W opublikowanym w środę wywiadzie dla BBC prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili zapowiedziała weto , ale jednocześnie przyznała, że zwolennicy ustawy mają większość, która pozwoli im to weto odrzucić - w tym celu wymaganych jest co najmniej 76 głosów.

- Ale moje weto to głos narodu i ten głos zostanie usłyszany - oświadczyła Zurabiszwili.

Gruzja. Ustawa o zagranicznych agentach

Wcześniej w środę parlament przyjął ustawę w pierwszym czytaniu. Szef rządu Kobachidze powiedział, że oświadczenia i apele zachodnich polityków, by porzucić prace nad projektem, nie są przekonujące i dlatego nie powstrzymają partii rządzącej, Gruzińskiego Marzenia, od przyjęcia ustawy.

"Parlament Gruzji przyjął dziś ustawę 'o przejrzystości wpływów zagranicznych' w pierwszym czytaniu pomimo wielokrotnych apeli Unii Europejskiej, by z niej zrezygnował, oraz pomimo masowych protestów. Jest to bardzo niepokojący fakt, a ostateczne uchwalenie ustawy negatywnie wpłynie na postęp Gruzji na drodze do członkostwa w UE. Ta ustawa nie odpowiada podstawowym normom i wartościom UE" - oświadczył w środę szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.