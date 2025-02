Z kolei partia Alternatywa dla Niemiec ( AfD ), określana jako populistyczna i skrajnie prawicowa, zajęła drugie miejsce z poparciem na poziomie 20,8 proc. W porównaniu z wyborami 2021 roku jest to dwukrotny wzrost, ale mimo to kanclerzem Niemiec może zostać Friedrich Merz.

Wybory do Bundestagu. Merz: Pojadę do Paryża i Warszawy

Friedrich Merz jeszcze w kampanii zapowiadał, że jego rząd "już pierwszego dnia skończy z milczeniem pomiędzy Berlinem i Warszawą ". Obiecał, że jeśli zostanie kanclerzem, z pierwszą wizytą uda się do Polski i Francji , by poprawić relacje z oboma krajami.

"Musimy znów ściślej współpracować w Europie. Najpierw pojadę do Paryża i Warszawy. Jeśli to możliwe, tego samego dnia" - podkreślał Merz w rozmowie z "Bild am Sonntag".