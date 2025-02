Niemcy wybrali . Według oficjalnych (choć wstępnych) danych Federalnej Komisji Wyborczej w wyborach parlamentarnych zwycięża blok CDU/CSU , uzyskując prawie 29 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się skrajnie prawicowa AfD , na którą postawiło 20,8 proc. wyborców, co jest dla partii ogromnym sukcesem i stanowi dwukrotny wzrost poparcia w stosunku do 2021 roku.

Wiele wskazuje na to, że koalicję rządzącą z CDU /CSU utworzy trzecia pod względem popularności partia dotychczasowego kanclerza Olafa Scholza - SPD, na którą zagłosowało 16,4 proc. wyborców (to historycznie najsłabszy wynik socjaldemokratów po 1945 r.).

Wybory w Niemczech. "Koniec milczenia między Berlinem i Warszawą"

Friedrich Merz jeszcze w kampanii zapowiadał, że jego rząd "już pierwszego dnia skończy z milczeniem pomiędzy Berlinem i Warszawą". Obiecał, że jeśli zostanie kanclerzem, z pierwszą wizytą uda się do Polski i Francji, by poprawić relacje z oboma krajami. "Musimy znów ściślej współpracować w Europie. Najpierw pojadę do Paryża i Warszawy. Jeśli to możliwe, tego samego dnia" - podkreślał Merz w rozmowie z "Bild am Sonntag".