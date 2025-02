- My, CDU/CSU, wygraliśmy te wybory - ogłosił Friedrich Merz w pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu wyników exit poll. Lider zwycięskiej koalicji i kandydat na kanclerza podkreślił, że jest to "historyczny wieczór" w Niemczech i wezwał przedstawicieli innych ugrupowań do szybkich negocjacji ws. utworzenia nowego rządu.