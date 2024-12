Niemcy. Polak spowodował wielki karambol. Ciężarówka jechała slalomem

Do serii wypadków spowodowanych przez kierowcę z Polski doszło w sobotę. Zdarzeń było kilkadziesiąt, a uczestniczyło w nich łącznie 50 pojazdów na autostradach A1 i A46 w Nadrenii Północnej-Westfalii .

Pierwsze zgłoszenie o nietypowym stylu jazdy ciężarówki na drodze między miejscowościami Neuss i Holzheim dotarło do policji około 16:30. Świadkowie spostrzegli, iż z pojazdu wyciekał olej napędowy. Zanim dotarł on do węzła Wuppertal-Nord, zdążył uderzyć w kilka samochodów. Zamiast się zatrzymać, zjechał na autostradę w stronę Bremy.