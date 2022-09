Pogrzebowy szturm turystów na Londyn. Ceny noclegu o 300 proc. w górę

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Brytyjczycy ze wszystkich zakątków kraju zjeżdżają się do Londynu. Do miasta przyjeżdżają także dziesiątki tysięcy turystów z zagranicy. Wszystko za sprawą pogrzebu królowej Elżbiety II. Londyńskie hotele przeżywają prawdziwe oblężenie i zdecydowały się znacznie podnieść ceny pobytu za dobę poprzedzającą pożegnanie królowej. W niektórych przypadkach to wzrost nawet o 300 proc.

Zdjęcie Po śmierci królowej Elżbiety II Londyn przeżywa prawdziwe oblężenie / Victoria Jones / POOL / AFP / AFP