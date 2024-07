Była partnerka innego, sympatyzującego z Trumpem rapera Kanye Westa , twierdziła m.in., że choć kiedyś myślała - w ślad za innymi Afroamerykanami - że Trump jest rasistą, to "zrobiła własną analizę" i przekonała się, że tak nie jest.

Podobnie jak inni mówcy mówiła, że za prezydentury byłego prezydenta Amerykanom wiodło się lepiej, a gdy powróci do Białego Domu znów sprawi, że będzie ich stać na "dobre jedzenie dla dzieci" . Trumpa poparł też szef związku zawodowego kierowców ciężarówek International Brotherhood of Teamsters, Sean O'Brien.

W sobotę 20-letni Thomas Matthew Crooks postrzelił byłego prezydenta USA Donalda Trumpa , posługując się karabinem półautomatycznym należącym do jego ojca.

Śledczy zyskali dostęp do telefonu 20-letniego Thomasa Matthew Crooksa i przeglądają jego zawartość, jednak jak dotąd nie zidentyfikowano nic, co wskazywało na ideologię i motyw zamachowca. Nie dotarli też do żadnych informacji wskazujących na problemy psychiczne.