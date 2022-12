Prezydent Peru Pedro Castillo ogłosił, że chce wprowadzić zmiany w konstytucji, na mocy których ograniczyłby władzę parlamentu. W swoim orędziu zapowiedział wprowadzenie dekretu, zastępujący Kongres "wyjątkowym rządem nadzwyczajnym".

Decyzja głowy państwa została potępiona przez samego wiceprezydenta, który nie zgodził się z posunięciem Castillo. Wskutek dekretu dymisję złożyło także kilku ministrów jego gabinetu.

Peru: Prezydent Pedro Castillo odwołany. "To zamach stanu"

Jak donosi BCC, jeszcze przed odwołaniem prezydenta Stany Zjednoczone wezwały Castillo, by ten zmienił decyzję, jednak był on nieustępliwy. W swoim przemówieniu do narodu stwierdził, że "w odpowiedzi na żądania obywateli w całym kraju, zdecydowaliśmy ustanowić wyjątkowy rząd, mający na celu przywrócenie rządów prawa i demokracji". Dodał, że "nowy Kongres z uprawnieniami powołania nowej konstytucji" miałby został powołany "w czasie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy".

Zdjęcie Na ulicach stolicy kraju miały miejsce masowe protesty przeciwników prezydenta. Lima, 7 grudnia 2022roku / ERNESTO BENAVIDES / AFP

Peruwiański parlament, jak również przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego nazwały działania Castillo "zamachem stanu", a ciało ustawodawcze zdecydowało się na próbę trzeciego impeachmentu w trakcie blisko półtorarocznej kadencji obecnej głowy państwa.

Za dymisją prezydenta głosowało 101 ze 130 parlamentarzystów, a Castillo został oskarżony o "moralną niezdolność" do kierowania państwem. Parlament po przeprowadzeniu impeachmentu prezydenta wezwał wiceprezydenta Dinę Boluarte do objęcia najwyższego urzędu.

Po aresztowaniu Castillo peruwiańska policja oznaczyła go na Twitterze jako ex-prezydenta.

Kryzys polityczny w Peru. Trzech prezydentów w ciągu ośmiu dni

Peru mierzy się z trudnym okresem politycznym. Od ostatnich dwóch latach w kraju urzędowało już czterech prezydentów, a tylko w 2020 roku w osiem dni na czele państwa stało trzech przywódców. Obecny, lewicowy Pedro Castillo został wybrany w niezwykle spolaryzowanej kampanii w lipcu 2021 roku, pokonując swojego prawicowego kontrkandydata Keiko Fujimori.

Castillo mierzył się przez ostatnie miesiące z oskarżeniami o korupcję, które - jak twierdzi - są częścią spisku, mającego na celu obalenie go.