51-letnia Blanca Arellano w poszukiwaniu mężczyzny, którego poznała w internecie, pokonała prawie 5000 km. 31-letni student medycyny czekał na nią w Huacho w Peru. Kobieta po przyjeździe zdążyła jeszcze dać znać siostrzenicy, że "romans zapowiada się obiecująco", potem nie dawała już znaków życia. Ostatni raz kontaktowała się z rodziną 7 listopada.

"Moja ciocia zaginęła, boimy się o jej życie"

Siostrzenica Karla Arellano postanowiła zareagować, publikując na Twitterze wpis z wizerunkiem cioci. "Nigdy nie sądziłam, że znajdę się w takiej sytuacji, ale dziś proszę o wsparcie w rozpowszechnianiu tego postu i znalezieniu jednej z najbardziej kochanych i najważniejszych osób w moim życiu" - napisała 12 listopada.

"Moja ciocia Blanca Olivia Arellano Gutiérrez zaginęła w poniedziałek 7 listopada w Peru, jest pochodzenia meksykańskiego, boimy się o jej życie" - dodała.

Kobieta zdecydowała się także skontaktować z 31-letnim Juanem Pablo Jesúsem Villafuerte. Ten stwierdził, że Bianca wraca do Meksyku po tym, jak ich związek się rozpadł. To jeszcze bardziej zaniepokoiło siostrzenicę poszukiwanej.

31-latek stwierdził, że Bianca wraca do domu. Później dokonano makabrycznego odkrycia

"Zdecydowałam się odezwać do Juana P. jako że był on jedyną osobą, z którą miała ona w tym kraju kontakt. To wtedy zaczęliśmy się niepokoić" - przekazała Karla Arellano. 31-latek miał stwierdzić, że Bianca zdecydowała się złapać lot powrotny do domu po tym, jak powiedziała mu, że "nie może jej zaoferować życia, którego pragnęła".

Peruwiańskie władze 10 listopada odkryły na lokalnej plaży odcięty palec ze srebrnym pierścionkiem. W następnych dniach dokonali jeszcze bardziej makabrycznych odkryć. Na brzeg zostały wyrzucone pozbawiona twarzy głowa, ramię i tułów z celowo usuniętymi wszystkimi narządami wewnętrznymi. To pierścionek należący do ciotki doprowadził rodzinę do szokujących wniosków.

17 listopada wydano nakaz aresztowania Villafuerte pod zarzutem handlu ludzkimi organami. Jak przekazano, podejrzany niedługo po zaginięciu Blanki miał także publikować na TikToku filmy pokazujące, jak przeprowadza sekcję części ciała, w tym trzustki i mózgu. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny policja znalazła ślady krwi w łazience, pralni i na materacu.