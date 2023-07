Doksuri to najsilniejsza od 2016 roku burza, która nawiedziła Chiny. W piątek - jeszcze jako tajfun - Doksuri uderzył na południu Chin. Ewakuowano wtedy ponad 354 tys. osób. Wcześniej, na Filipinach, tajfun doprowadził między innymi do wywrócenia się promu, w wyniku czego zginęło 25 osób. Od tego czasu siła żywiołu osłabła i osiągnął on status burzy, jednak wciąż jest bardzo niebezpieczny.