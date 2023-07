Czerwony alert w Pekinie. Doksuri przetacza się przez Chiny

Tajfun Doksuri dociera do północnych Chin. Jeden z najsilniejszych żywiołów, które nawiedziły kraj od lat doprowadził do ewakuacji tysięcy osób z Pekinu - podaje The Guardian. Według chińskiego centrum meteorologicznego w sobotę obowiązuje podwyższone zagrożenie w okolicach stolicy w związku z ulewnymi opadami.