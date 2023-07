Na posiedzeniu ambasadorów państw UE zablokowano mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim ws. rozporządzenia o zarządzaniu kryzysowy. Jak przekazano, ten dokument ma stanowić o przymusowych relokacjach. Do tej pory przeciwko temu rozwiązaniu opowiadała się tylko Polska i Węgry. Teraz do tego grona dołączyły inne państwa członkowskie.