Migracja w Unii Europejskiej. Polska liderem jednego rankingu

W 2022 roku opuszczenie terenu państw członkowskich Unii Europejskiej nakazano ponad 422 tys. osób - wynika z danych statystycznych Eurostatu opublikowanych 5 maja. Przymusowo odesłano natomiast ponad 77,5 tys. osób.

Nowe dane Eurostatu. Polska liderem w jednym rankingu rankingu

W przypadku miliona osób stwierdzono, że nie posiadają one dokumentów żadnego państwa członkowskiego. Wjazdu na teren państw członkowskich odmówiono natomiast ponad 141 tys. osób - zarówno jeśli chodzi o granice zewnętrzne, jak i sytuacje w portach lotniczych.

Jak zauważa serwis The Brussels Time, najwięcej odmownych decyzji wydała Polska. Nasz kraj odmówił wjazdu ponad 23 tys. wnioskujących. Na drugim miejscu uplasowały się Węgry (niemal 16 tys.), a na trzecim Chorwacja (prawie 12 tys. wniosków odmownych). Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że najwięcej odmownych decyzji wydano Ukraińcom (niemal 29 tys.), głównie z powodu przekroczenia terminu pozwalającego na bezwizowy pobyt.



Jeśli mowa o nakazach opuszczenia terytorium dla obywateli spoza Unii Europejskiej, najwięcej wydała ich Francja. Kraj Emmanuela Macrona wydał ponad 135,5 tys. tego typu decyzji. Na drugim miejscu znalazła się Chorwacja (40,5 tys.), a na najniższym stopniu podium uplasowała się Grecja (33,5 tys.).

Reklama

Migracyjne wyzwania Francji, Węgier i Belgii. Dane Eurostatu

Z danych statystycznych dowiadujemy się też, ile osób zamieszkuje poszczególne kraje UE bez pozwalających na taki pobyt dokumentów. W materiale The Brussels Time czytamy, że najwięcej takich osób żyje na Węgrzech, gdzie prawo stanowi zdecydowanie antyimigracyjny rząd (ponad 222, 5 tys. obywateli). W Niemczech jest to ponad 198 tys., a we Włoszech niemal 138,5 tys.



Z problemami migracyjnymi mierzy się także Belgia. W ubiegłym roku wykryto tam prawie 11 tys. osób przebywających na terenie kraju bez dokumentów. Portal zauważa ponadto, że Belgia już od dawna ma kłopoty z efektywnym przetwarzaniem wniosków oraz wydawaniem zgód lub odmów, w związku z czym w marcu tego roku przyjęto tam ustawę, która ma wyposażyć organy w narzędzia do lepszego "kontrolowania migracji".