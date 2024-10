Franciszek chce, by jego gest stał się "namacalnym znakiem głoszenia nadziei". - Nawet w tym miejscu, symbolicznym dla wszystkich więzień na świecie - podkreślił abp Fisichella, odpowiadający za przygotowania do Roku Świętego 2025.

Watykan. Rzym przygotowuje się na inaugurację Roku Świętego

Na dwa miesiące przed inauguracją Roku Świętego burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri zapewnił, że miasto jest gotowe na to wydarzenie.

Gualtieri, który jest też nadzwyczajnym komisarzem rządu do spraw Wielkiego Jubileuszu poinformował, że jedna z kluczowych inwestycji, czyli gruntowna przebudowa Piazza Pia w pobliżu Watykanu , zostanie oddana do użytku przed inauguracją Roku Świętego 24 grudnia.

We włoskiej prasie zwraca się też uwagę na obawy rzymian o to, jak mają dojeżdżać do pracy w centrum rozkopanego z powodu robót miasta, a także wtedy, gdy będą przebywać w nim setki tysięcy turystów.