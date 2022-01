W opublikowanym we wtorek w Watykanie przesłaniu do hierarchy krakowskiego Franciszek przypomniał, że 11 stycznia 1397 roku na prośbę św. Jadwigi Królowej i jej małżonka Władysława papież Bonifacy IX bullą "Eximiae devotionis affectus" erygował Wydział Teologiczny ówczesnej Akademii Krakowskiej, potem Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Papież pisze do abp. Jędraszewskiego. "Wraz z wami dziękuję Bogu"

Jak dodał, jego kontynuacją jest dzisiejszy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. "Wraz z wami dziękuję Bogu za tę ponad sześciowiekową tradycję, z całym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, jak też szczególną duchowością tworzoną przez świętych założycieli, profesorów i studentów" - dodał papież w liście do abp. Marka Jędraszewskiego.



"Historia, na której budujecie teraźniejszość, jest niezwykła i doniosła, ale zarazem zobowiązująca. Dzisiejsze czasy bowiem wymagają od nas wszystkich, aby nie zapominać o tradycji, ale równocześnie z nadzieją patrzeć w przyszłość i tworzyć przyszłość" - podkreślił Franciszek w liście.



Ojciec Święty nawiązał do dewizy krakowskiej uczelni: "Idźcie i nauczajcie" i podkreślił, że w dokumencie o jej misji zapisano, że jej działalność polega na naukowej refleksji nad treścią Objawienia, z zastosowaniem klasycznych i współczesnych metod badawczych.



List Franciszka do abp. Jędraszewskiego. "Odczytujcie znaki czasu"

Franciszek zauważył, że święty Jan Paweł II wskazywał na potrzebę "posługi myślenia", dzięki której środowiska uniwersyteckie "włączają się w kościelną misję szerzenia Chrystusowego orędzia w świecie". "Dlatego wierni wielowiekowej tradycji odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesnemu człowiekowi i światu prawdę Ewangelii" - wezwał papież Franciszek w liście do abp. Marka Jędraszewskiego.



"Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan, nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także przez społeczne świadectwo życia wiarą. Niech będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija" - dodał.



Franciszek położył nacisk na to, że młodzi ludzie mają swoje marzenia i swoje cele, a katolicki Uniwersytet powinien pomagać im realizować je w oparciu o prawdę, dobro i piękno.

"Wasza posługa myślenia i poszukiwania prawdy jest dzisiaj potrzebna Kościołowi w Polsce i w świecie" - dodał papież. Zaapelował, aby posługę tę pełnić w poczuciu odpowiedzialności za wierność misji uczelni.