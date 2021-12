W homilii w bazylice watykańskiej papież mówił o potrzebie "Kościoła w drodze". Zwrócił też uwagę na "wyzwanie Bożego Narodzenia".

Jak zauważył, "Bóg się objawia, ale ludzie go nie rozumieją. On staje się małym w oczach świata, a my nadal szukamy wielkości według świata, może nawet w jego imię. Bóg się uniża, a my chcemy się wspiąć na piedestał".

Papież Franciszek: Bóg wyrusza w poszukiwaniu pasterzy, tych, których nie widać

- Najwyższy wskazuje na pokorę, a my chcemy się pokazać. Bóg wyrusza w poszukiwaniu pasterzy, tych, których nie widać; a my szukamy widzialności. Jezus rodzi się, aby służyć, a my spędzamy całe lata na pogoni za sukcesem - podkreślił Franciszek.

Reklama

Wskazywał, że Bóg nie szuka siły i władzy, lecz prosi o czułość i małość wewnętrzną.

- Oto właśnie co winniśmy wypraszać od Jezusa na Boże Narodzenie: łaskę małości - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ojciec Roman Bielecki w "Gościu Wydarzeń": To jest wyzwanie dla ludzi wierzących - ocalać Boże Narodzenie Polsat News