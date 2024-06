Papież swoją katechezę poświęcił przypadającemu w środę Międzynarodowemu Dniu Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1987 roku.

Franciszek przypomniał, że w tym roku obchodzony jest on pod hasłem konieczności prewencji. Przywołał słowa św. Jana Pawła II o tym, że nadużywanie narkotyków "zubaża każdą wspólnotę, zmniejsza ludzką siłę i moralną tkankę oraz zagraża szanowanym wartościom i niszczy wolę życia". Reklama

- Pamiętajmy zarazem o tym, że każda osoba uzależniona niesie z sobą odmienną osobistą historię i musi zostać wysłuchana, zrozumiana, kochana i - o ile to możliwe - wyleczona i oczyszczona - oznajmił Franciszek.

Osoby te, jak dodał, mają "godność jako dzieci Boże".

Audiencja papieża Franciszka. "Bóg ich z tego rozliczy"

- Nie możemy lekceważyć zamiarów i nikczemnych czynów handlarzy i przemytników narkotyków. To są mordercy - ocenił Franciszek.

Przypomniał także, że papież Benedykt XVI podczas wizyty we wspólnocie terapeutycznej dla uzależnionych apelował do handlarzy narkotykami, by zastanowili się nad złem, jakie wyrządzają i mówił: "Bóg rozliczy ich z tego, co zrobili. Ludzka godność nie może być w ten sposób deptana".

- Zmniejszenia uzależnienia od narkotyków nie osiąga się poprzez liberalizację ich używania, co zostało zaproponowane lub wdrożone już w niektórych krajach. To jest fikcja. Liberalizuje się i zażywa się jeszcze więcej - ostrzegł papież.

Następnie zaznaczył: "Poznawszy wiele tragicznych historii osób uzależnionych i ich rodzin, jestem przekonany, że moralnym obowiązkiem jest położenie kresu produkcji i handlowi tymi groźnymi substancjami". Reklama

Papież Franciszek zaapelował do wiernych. "Módlmy się o ich nawrócenie"

Podkreślił, że handlarze narkotykami są "handlarzami śmiercią", którzy kierują się "logiką władzy i pieniędzy za wszelką cenę".

- Ta plaga, która rodzi przemoc i sieje cierpienie oraz śmierć, wymaga od społeczeństwa aktu odwagi - wezwał.

Papież zaapelował do wiernych. - Módlmy się też za tych przestępców, którzy dają narkotyki młodzieży, to przestępcy, to mordercy. Módlmy się o ich nawrócenie - prosił Franciszek.

Zwracając się do wiernych z Polski uczestniczących w audiencji powiedział: "Życzę wam, aby rozpoczynające się wakacje były okazją nie tylko do odpoczynku fizycznego, ale także do odnowy duchowej oraz umacniania więzi z Bogiem i bliskimi wam osobami".

- Ale wakacje są też czasem, gdy wielu młodych ludzi sięga po raz pierwszy po środki odurzające. Niech ten przypadający dziś międzynarodowy dzień zapobiegania narkomanii przypomina, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Z serca wam błogosławię - powiedział papież.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama