Indonezja. Franciszek w największym meczecie w Azji

- Jest to wielki dar, który powinniście pielęgnować każdego dnia , aby doświadczenie religijne było punktem odniesienia dla braterskiego i pokojowego społeczeństwa, a nigdy powodem do zamknięcia i niezgody - stwierdził.

W ten sposób, stwierdził Franciszek, można przyczyniać się do budowania "otwartych społeczeństw, opartych na wzajemnym szacunku i wzajemnej miłości, zdolnych do wyeliminowania rygoryzmu, fundamentalizmu i ekstremizmu, które są zawsze niebezpieczne i nigdy nie mogą być usprawiedliwione". - Nie chodzi tylko o wzajemną uprzejmość, o coś formalnego, nie! Chodzi raczej o wspólną drogę przyjaźni - wyjaśnił.

Papież Franciszek w Indonezji. Wystosował ważny apel

Papież zaznaczył, że trzeba pomagać społeczeństwom "przezwyciężyć kulturę przemocy i obojętności", co zapisano we Wspólnej Deklaracji Istiqlal. Dodał, zwracając się do Indonezyjczyków: A jeśli prawdą jest, że jesteście gospodarzami największej kopalni złota na świecie, wiedzcie, że najcenniejszym skarbem jest wola, aby różnice nie stały się przyczyną konfliktu, ale harmonizowały się w zgodzie i we wzajemnym szacunku.