W orędziu, które wygłoszono w Watykanie w środę, papież podkreślił: - My, chrześcijanie, chcemy podarować osobom porzuconym i zepchniętym na margines nową godność i sprawić, by poczuły, że nie są same. Chcemy także zaangażować się w życie publiczne i w politykę, aby miały one lepsze warunki życia i przede wszystkim udzielić głosu tym, którzy nie są słuchani.