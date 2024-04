- Wynegocjowany pokój jest lepszy od wojny bez końca - stwierdził papież Franciszek, komentując współczesną sytuację na całym świecie. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS zaapelował do krajów, w których trwają konflikty, by dążyły do pertraktacji pokojowych. Dopytywany, czy pomoże w rozmowach, odparł: - Mogę się modlić. Robię to. Modlę się dużo.