Andrzej Duda o taktyce Donalda Trumpa. "Nie zostawi Ukrainy na lodzie"

Zdaniem prezydenta Dudy takie podejście do polityki daje pewność, że Donald Trump nie zostawi Ukrainy "na lodzie" , jak starają się to przedstawić niektórzy komentatorzy.

- Prezydent Trump liczy i rachuje. Dobrze wie, ile USA zainwestowały politycznie w Ukrainę podczas jego poprzedniej prezydencji, ale także w minionych czterech latach. Nie sądzę, żeby tak po prostu zrezygnował z tych inwestycji. Kiedy moi odpowiednicy (z innych krajów - red.) wyrażają obawy co do działań Trumpa w Ukrainie, uśmiecham się i mówię: spróbujcie zabrać Trumpowi coś, co uważa, że należy do niego - mówił.