Katastrofa samolotu Prigożyna. Propaganda ma swoją tezę

Raport Flightradar24. Pokazano wykresy

Analitycy twierdzą, że od godz. 18:11 samolot kontynuował lot poziomy, do godz. 18:19 - wtedy też jego prędkość wznoszenia gwałtownie spadła. Samolot zaczął gwałtownie wznosić się i opadać - w jednej chwili osiągnął maksymalną wysokość ok. 9200 km, by po chwili opaść z powrotem na ok. 8200 km. Samolot przestał przesyłać dane, gdy znalazł się na wysokości ok. 6 tys. kilometrów.