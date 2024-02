Orki zaskoczone przez lód

O niezwykłym zdarzeniu poinformowała japońska telewizja NHK. Nieopodal półwyspu Shiretoko na wyspie Hokkaido grupa orek, licząca według różnych źródeł od 10 do około 13 osobników, znalazła się w potrzasku. Wiele wskazuje na to, że ssaki zostały uwięzione przez dryfujący lód i nie mogą znaleźć drogi ucieczki na otwarte wody.

Zwierzęta zgromadziły się wokół jednego z niewielu otworów w lodzie. Wiele wskazuje na to, że jest to jedyne w okolicy miejsce, w którym te morskie ssaki mogą jeszcze zaczerpnąć powietrza. Wszystko rozgrywa się około kilometra od nadbrzeżnego miasta Rausu .

Ludzie nie mogą nic zrobić

Co roku do wschodniej części wybrzeża Hokkaido dociera dryfujący lód z północy. Chociaż w wyniku globalnego ocieplenia jest go coraz mniej, wciąż może on stanowić duże zagrożenie.