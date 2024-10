Włochy. Remont słynnej fontanny di Trevi. Tuż obok stanął basen

Zbiornik z wodą ustawiła tam gmina, która chciała umożliwić odwiedzającym odprawienie tradycyjnego rytuału. Wygląda on następująco: należy odwrócić się plecami do fontanny, a następnie wrzucić do niej monetę, co ma zagwarantować powrót do Rzymu w przyszłości. Wrzucenie dwóch monet rzekomo zapewnia miłość, a trzech małżeństwo lub rozwój kariery zawodowej.