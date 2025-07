Najnowsze dane o chorobie legionistów w Harlemie przedstawił w środę Departament Zdrowia Nowego Jorku. Według wstępnego dochodzenia bakterie mogły powstać w jednej z lokalnych wież chłodniczych na skutek wadliwej instalacji hydraulicznej. Pobrano próbki do badań wody i jeśli testy dadzą wyniki dodatnie, to właściciele budynków będą zobligowani do przeprowadzenia niezbędnych napraw.