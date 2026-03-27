W skrócie 33 proc. ankietowanych popiera rząd, 42 proc. jest mu przeciwnych, a 21 proc. wyraża obojętność według marcowego sondażu CBOS.

Pozytywnie o pracy rządu wypowiada się 37 proc. respondentów, 50 proc. ocenia ją negatywnie, a 12 proc. nie ma sprecyzowanej opinii.

Zadowolenie z Donalda Tuska jako premiera wyraziło 37 proc. badanych, 53 proc. oceniło go krytycznie, a 10 proc. wybrało odpowiedź 'trudno powiedzieć'.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z opublikowanego w piątek sondażu CBOS wynika, że poparcie dla rządu w marcu wyraziło 33 proc. respondentów - to oznacza spadek o 1 pkt proc. względem lutowego badania.

42 proc. badanych zadeklarowało się jako przeciwnicy rządu, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru.

21 proc. badanych stwierdziło, że odczuwa obojętność wobec Rady Ministrów (spadek o 1 pkt proc.), a zdania na ten temat nie ma 4 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.).

Co Polacy myślą na temat pracy rządu? Najnowszy sondaż

Niewielkie wahania CBOS odnotował też w ocenach wyników działalności rządu. Pozytywnie na temat prac rządu wypowiada się obecnie 37 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.), natomiast negatywną notę wystawia mu połowa Polaków (50 proc., wzrost o 2 pkt proc.). Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 12 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.).

Z badania wynika też, że 53 proc. respondentów pozytywnie ocenia politykę gospodarczą rządu (spadek o 1 pkt proc.), natomiast sceptycyzm wyraziło 51 proc. (spadek o 2 pkt proc.). 14 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (wzrost o 3 pkt proc.).

Co Polacy myślą o premierze? Poprawa notowań Donalda Tuska

Sondażownia odnotowała też poprawę notowań premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, wyraziło w marcu 37 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), natomiast odsetek krytycznych opinii wyniósł 53 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 10 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spadek o 2 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 marca 2026 r. na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI, 20,2 proc. - CATI i 15,4 proc. - CAWI).

