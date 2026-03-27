W skrócie Pentagon potwierdził rozmieszczenie amerykańskich dronów morskich na wodach Bliskiego Wschodu w ramach misji "Epicka Furia".

Jednostki GARC firmy BlackSea Technologies uczestniczyły w patrolach morskich.

Według informacji agencji Reutera jeden z dronów GARC stał się niesprawny podczas próby na Bliskim Wschodzie, ale rzecznik Pentagonu nie skomentował tej sytuacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jednostki mogą służyć zarówno do patrolowania regionu, jak i ataków kamikaze. Skuteczność dronów pokazała w ostatnich latachUkraina, która po wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją wykorzystała je m.in. do atakowania rosyjskiej floty czarnomorskiej.

Stany Zjednoczone od lat starają się stworzyć flotę autonomicznych bezzałogowych jednostek wodnych i nawodnych, ponieważ jest to tańsza i szybsza w produkcji alternatywa dla okrętów wojennych. Jednak plany przeciągają się z powodu problemów technicznych i kosztownych testów.

Pentagon potwierdza wykorzystanie dronów na Bliskim Wschodzie

Tim Hawkins, rzecznik Pentagonu w Centralnym Dowództwie USA, przekazał, że amerykańskie drony to wyprodukowane przez firmę BlackSea Technologies globalne autonomiczne statki rozpoznawcze (GARC).

- Siły amerykańskie nadal stosują bezzałogowe systemy w regionie Bliskiego Wschodu, w tym zasoby dronów nawodnych, takie jak GARC. Ta platforma w szczególności z powodzeniem przepłynęła ponad 450 godzin na morzu i przeleciała ponad 2200 mil morskich podczas patroli morskich wspierających operację "Epicka Furia" - powiedział agencji Reutera.

USA mają drony, ale czy sprawne? Pojawiły się wątpliwości

W ubiegłym roku agencja Reutera informowała, że GARC - kanciasta motorówka o długości ok. pięciu metrów - nie była w stanie przejść testów wojskowych z powodu błędów wydajności i bezpieczeństwa. Natomiast teraz źródło agencji donosi, że podczas próby na Bliskim Wschodzie jeden z dronów stał się niesprawny.

Hawkins odmówił komentarza na temat zepsutego bezzałogowca. - GARC to rozwijająca się zdolność i część floty dronów nawodnych obsługiwanych przez 5. Flotę USA, mających na celu zwiększenie świadomości tego, co dzieje się na wodach regionalnych - stwierdził.

Wiadomo natomiast, że Iran z powodzeniem wykorzystuje drony do ataków, także na tankowce. Co najmniej dwa statki zostały trafione w Zatoce Perskiej od czasu, gdy USA i Izrael zaatakowały Teheran.

Źródło: Reuters

