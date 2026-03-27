W skrócie Premier Węgier Viktor Orban skrytykował premier Łotwy Evikę Silini po jej oskarżeniach o szantaż w sprawie unijnej pożyczki dla Ukrainy.

Premier Łotwy Evika Silini wyraziła poparcie dla przekazania Ukrainie pożyczki i określiła postawę Węgier jako "niedopuszczalną".

Premier Orban uzależnił wsparcie finansowe dla Ukrainy od odblokowania dostaw ropy przez rurociąg Przyjaźń.

Premier Łotwy Evika Silini opublikowała w czwartek wpis, w którym wyraziła swoje poparcie dla przekazania Ukrainie 90 mld euro pożyczki na zbrojenie. Polityk ostro skrytykowała również postawę Węgier, które jako jedyny kraj Unii Europejskiej zablokowały finansowe wsparcie dla Kijowa.

"Węgierski premier Orban jest obecnie temu przeciwny, mimo że wcześniej wyraził na to zgodę polityczną. To niedopuszczalne!" - pisała w mediach społecznościowych Silini.

Viktor Orban uderza w premier Łotwy. "Jesteś w błędzie"

Na komentarz premier Łotwy zareagował w piątek wspomniany we wpisie Viktor Orban. Szef węgierskiego rządu powtórzył swoje wcześniejsze deklaracje, zaznaczając, że zgoda Budapesztu na wsparcie Ukrainy nastąpi wyłącznie wtedy, gdy Kijów odblokuje przepływ ropy przez rurociąg Przyjaźń.

"Jesteś w błędzie. Węgry działają zgodnie z umową z UE zawartą w grudniu 2025 roku. Zgodziliśmy się na to rozwiązanie, ponieważ wtedy Ukraina nadal wypełniała swoje zobowiązania wynikające z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i nie blokowała dostaw ropy naftowej z Rosji na Węgry" - przekonywał Orban.

Premier Węgier uderzył również w działania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, którego decyzję o wstrzymaniu dostaw rosyjskiej ropy na Słowację i Węgry nazwał "egzystencjalnym zagrożeniem dla węgierskiej gospodarki".

"Zamiast mnie atakować, powinna pani zapukać do drzwi prezydenta Zełenskiego, wzywając go do przywrócenia zgodnych z prawem warunków zniesienia blokady naftowej dla Węgier" - kontynuował.

Zdaniem Orbana, Łotwa jako sojusznik Węgier w NATO i Unii Europejskiej, nie powinna stawać po stronie Ukrainy.

"Mam nadzieję, że ta błędna i niesprawiedliwa pozycja polityczna ulegnie zmianie w duchu lojalnej współpracy" - podsumował.

Łotwa staje po stronie Ukrainy. Węgry oskarża o szantaż

Premier Łotwy określiła postawę Węgier jako "niedopuszczalną".

"Łotwa uważa, że taki szantaż jest nie może stać się normalną praktyką - Unia Europejska musi wywiązać się ze swoich zobowiązań i zapewnić Ukrainie niezbędne finansowanie" - pisała na platformie X.

Polityk przypomniała, że na szczycie UE z grudnia 2025 roku Budapeszt zgodził się na wsparcie finansowe Ukrainy, a jego obecne stanowisko to próba wywarcia presji na Kijów w celu odbudowy uszkodzonego wskutek rosyjskich ataków ropociągu Przyjaźń.

Budapeszt grozi Kijowowi. Konflikt wokół tranzytu rosyjskiej ropy

Konflikt na linii Budapeszt-Kijów ponownie rozgorzał pod koniec stycznia, gdy rurociąg naftowy Przyjaźń transportujący rosyjską ropę przez Ukrainę na Węgry i Słowację, został wyłączony z użytku.

Władze w Kijowie zapewniają, że ropociąg jest w trakcie remontu, jednak rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu.

W środę podczas wiecu politycznego w Ostrzyhomiu, Orban nazwał Ukrainę "bardzo niebezpiecznym krajem" i "państwem terrorystycznym".

