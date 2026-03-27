Węgry w konflikcie z kolejnym krajem. Poszło o pożyczkę dla Ukrainy

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

Aktualizacja

Premier Węgier Viktor Orban skrytykował swoją łotewską odpowiedniczkę Evikę Silini, po tym jak oskarżyła ona Węgry o szantaż w sprawie unijnej pożyczki dla Ukrainy. "Zamiast mnie atakować, powinna pani zapukać do drzwi Zełenskiego" - odpowiedział. Szef węgierskiego rządu wyraził nadzieję, że "błędna i niesprawiedliwa pozycja polityczna" Łotwy ulegnie zmianie.

Premier Węgier Viktor Orban i premier Łotw Evika Silina
Viktor Orban skrytykował premier Łotwy ws. pożyczki dla Ukrainy

W skrócie

  • Premier Węgier Viktor Orban skrytykował premier Łotwy Evikę Silini po jej oskarżeniach o szantaż w sprawie unijnej pożyczki dla Ukrainy.
  • Premier Łotwy Evika Silini wyraziła poparcie dla przekazania Ukrainie pożyczki i określiła postawę Węgier jako "niedopuszczalną".
  • Premier Orban uzależnił wsparcie finansowe dla Ukrainy od odblokowania dostaw ropy przez rurociąg Przyjaźń.
Premier Łotwy Evika Silini opublikowała w czwartek wpis, w którym wyraziła swoje poparcie dla przekazania Ukrainie 90 mld euro pożyczki na zbrojenie. Polityk ostro skrytykowała również postawę Węgier, które jako jedyny kraj Unii Europejskiej zablokowały finansowe wsparcie dla Kijowa.

"Węgierski premier Orban jest obecnie temu przeciwny, mimo że wcześniej wyraził na to zgodę polityczną. To niedopuszczalne!" - pisała w mediach społecznościowych Silini.

Viktor Orban uderza w premier Łotwy. "Jesteś w błędzie"

Na komentarz premier Łotwy zareagował w piątek wspomniany we wpisie Viktor Orban. Szef węgierskiego rządu powtórzył swoje wcześniejsze deklaracje, zaznaczając, że zgoda Budapesztu na wsparcie Ukrainy nastąpi wyłącznie wtedy, gdy Kijów odblokuje przepływ ropy przez rurociąg Przyjaźń.

"Jesteś w błędzie. Węgry działają zgodnie z umową z UE zawartą w grudniu 2025 roku. Zgodziliśmy się na to rozwiązanie, ponieważ wtedy Ukraina nadal wypełniała swoje zobowiązania wynikające z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i nie blokowała dostaw ropy naftowej z Rosji na Węgry" - przekonywał Orban.

Zobacz również:

Ukraina - Węgry. Viktor Orban ogłasza wstrzymanie przesyłu gazu
Wojna w Ukrainie

Viktor Orban z ultimatum dla Ukrainy. "Wstrzymujemy przesył"

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Premier Węgier uderzył również w działania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, którego decyzję o wstrzymaniu dostaw rosyjskiej ropy na Słowację i Węgry nazwał "egzystencjalnym zagrożeniem dla węgierskiej gospodarki".

"Zamiast mnie atakować, powinna pani zapukać do drzwi prezydenta Zełenskiego, wzywając go do przywrócenia zgodnych z prawem warunków zniesienia blokady naftowej dla Węgier" - kontynuował.

Zdaniem Orbana, Łotwa jako sojusznik Węgier w NATO i Unii Europejskiej, nie powinna stawać po stronie Ukrainy.

"Mam nadzieję, że ta błędna i niesprawiedliwa pozycja polityczna ulegnie zmianie w duchu lojalnej współpracy" - podsumował.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski ujawnił plany Rosji
Wojna w Ukrainie

Zełenski ostrzega sojuszników. Chodzi o rosyjskie drony, "mamy informacje"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Łotwa staje po stronie Ukrainy. Węgry oskarża o szantaż

Premier Łotwy określiła postawę Węgier jako "niedopuszczalną".

"Łotwa uważa, że taki szantaż jest nie może stać się normalną praktyką - Unia Europejska musi wywiązać się ze swoich zobowiązań i zapewnić Ukrainie niezbędne finansowanie" - pisała na platformie X.

Polityk przypomniała, że na szczycie UE z grudnia 2025 roku Budapeszt zgodził się na wsparcie finansowe Ukrainy, a jego obecne stanowisko to próba wywarcia presji na Kijów w celu odbudowy uszkodzonego wskutek rosyjskich ataków ropociągu Przyjaźń.

Zobacz również:

Robert Fico o wstrzymaniu dostaw ropy z Rosji
Świat

"Po tym wszystkim, co UE zrobiła dla Ukrainy". Fico odgraża się Zełenskiemu

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski

Budapeszt grozi Kijowowi. Konflikt wokół tranzytu rosyjskiej ropy

Konflikt na linii Budapeszt-Kijów ponownie rozgorzał pod koniec stycznia, gdy rurociąg naftowy Przyjaźń transportujący rosyjską ropę przez Ukrainę na Węgry i Słowację, został wyłączony z użytku.

Władze w Kijowie zapewniają, że ropociąg jest w trakcie remontu, jednak rząd Orbana utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu.

W środę podczas wiecu politycznego w Ostrzyhomiu, Orban nazwał Ukrainę "bardzo niebezpiecznym krajem" i "państwem terrorystycznym".

Zobacz również:

TISZA coraz bardziej zagraża Orbanowi
Świat

Orban w obliczu sromotnej klęski. Ratują go tylko dwa scenariusze

Dominik Héjj
Dominik Héjj
Motyka w "Graffiti" o cenach maksymalnych paliwa: Mechanizm arytmetyczny na drodze obwieszczeniaPolsat News

