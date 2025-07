Choroba szybko rozprzestrzenia się poza Azję i pojawiły się już przypadki lokalnej transmisji w Europie, m.in. we Francji i we Włoszech.

W przypadku podejrzenia choroby, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Do czasu potwierdzenia gorączki chikungunya powinno się unikać samodzielnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (zawierających m.in. ibuprofen lub ketoprofen). Zaleca się odpoczynek, nawadnianie i leczenie objawowe, na przykład paracetamolem.

- Teraz widzimy, że historia się powtarza - powiedziała na konferencji w Genewie Diana Rojas Alvarez, oficer medyczna WHO. Ogniska obecnej fali, która rozpoczęła się na początku 2025 r., wystąpiły na tych samych wyspach, co w latach 2004-2005 - na Reunion, Majotcie i Mauritiusie.

Zachorowania na tropikalną chorobę odnotowano również w Europie. Od 1 maja we Francji wykryto ponad 800 przypadków. W kilku południowych regionach kraju potwierdzono też lokalną transmisję wirusa - oznacza to, że osoby zakażone nie podróżowały do obszarów wysokiego zagrożenia. Podobny przypadek wykryto również na początku lipca we Włoszech.