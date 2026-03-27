W skrócie Statek Mayuree Naree z Tajlandii został trafiony pociskiem nieznanego pochodzenia, po czym doszło do pożaru i ewakuacji 20 członków załogi, a trzy osoby pozostają zaginione.

Statek osiadł na mieliźnie w pobliżu wyspy Keszm w cieśninie Ormuz, gdzie od kilku tygodni Iran blokuje ruch morski.

Iran oświadczył, że jedynie statki nieuznane za wrogie będą mogły przepływać przez cieśninę Ormuz, a jednostki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem nie mają do tego prawa.

Do ataku na tajski statek Mayuree Naree doszło na początku marca. W jego wyniku na pokładzie doszło do wybuchu, który spowodował następnie pożar w maszynerii. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach wystrzelono pocisk, który trafił jednostkę.

Bezpośrednio po uderzeniu 20 członków załogi zostało ewakuowanych przez omańską marynarkę wojenną. Trzech marynarzy nie udało się odnaleźć.

Cieśnina Ormuz. Statek z Tajlandii osiadł na mieliźnie

Cieśnina Ormuz, kluczowy dla morskiego transportu ropy naftowej szlak handlowy, od kilku tygodni jest blokowana przez siły Iranu. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, wedle których Iran zgodzi się, aby statki, których "nie uzna za wrogie", mogły przepływać szlakiem.

Według "Financial Times" w liście rozesłanym do członków IMO irańskie ministerstwo spraw zagranicznych stwierdziło, że Teheran "podjął niezbędne i proporcjonalne działania, by uniemożliwić agresorom i ich zwolennikom wykorzystanie cieśniny Ormuz do prowadzenia wrogich operacji".

Teheran stwierdził też w dokumencie, że jednostki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a także "inni uczestnicy agresji nie kwalifikują się do (...) przepływu". Mająca siedzibę w Londynie Międzynarodowa Organizacja Morska zrzesza 176 państw.

W zeszłym tygodniu z kolei pojawiły się informacje o "statku zombie", któremu udało się przepłynąć przez cieśninę. Jak podaje agencja Bloomberga, tankowiec podszywający się pod przeznaczoną do rozbiórki jednostkę o nazwie Jamal bez przeszkód pokonał ten odcinek.

Źródła: Reuters

