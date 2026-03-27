W skrócie Pogoda pod koniec marca się psuje i może być wymagająca do końca miesiąca.

Prognozy zapowiadają ochłodzenie na Wielkanoc 2026, z temperaturami jednocyfrowymi na północy i maksymalnie 12-13 stopni na południu.

W trakcie świąt przewidywane są opady deszczu, śniegu lub deszczu ze śniegiem w różnych częściach Polski.

Marzec był bardzo łagodny i przeważnie suchy. Okres spokojnej pogody w tym tygodniu jednak dobiegł końca, i od środy doświadczamy zdecydowanego pogorszenia, zwłaszcza na południu kraju. Tam występują najsilniejsze ulewy, a w górach spada masa śniegu. Wygląda na to, że podobna aura będzie nam towarzyszyć do końca miesiąca, a zapewne również na początku kwietnia. A to oznacza, że tegoroczna Wielkanoc może być wymagająca.

Wielkanoc 2026 z wyraźnym ochłodzeniem. Jednocyfrowe wartości

Deszcz, śnieg w górach i sporo chmur - tak prezentuje się obecnie pogoda w Polsce. Na większą poprawę w kolejnych dniach raczej nie ma co liczyć. Musimy przygotować się na to, że z bardzo podobnymi warunkami będziemy się zmagać również na Wielkanoc 2026.

O tym, jak może się prezentować aura w trakcie świąt, możemy się przekonać dzięki najnowszej dziesięciodniowej prognozie udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W okolicach Wielkanocy widać wyraźne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej Polsce IMGW materiał zewnętrzny

Z dostępnych obecnie danych wynika, że Niedziela Wielkanocna, która w tym roku wypada 5 kwietnia, będzie dość chłodnym dniem, zwłaszcza na północy. Tam nawet w ciągu dnia temperatury mogą być jednocyfrowe, a możliwe że w okolicach Zatoki Gdańskiej będzie około 3 st. C. W południowej połowie kraju maksymalnie możemy liczyć na 12-13 stopni.

Na początku świąt wyraźnie chłodniej będzie w północnej Polsce - wskazują wstępne prognozy WXCharts materiał zewnętrzny

Nie można wykluczyć, że jeszcze chłodniej będzie w Poniedziałek Wielkanocny. Możliwe, że ten dzień będzie nieco chłodniejszy, z temperaturami poniżej 10 stopni w większości kraju. Najcieplej może być na wschodzie i miejscami w centrum, jednak nawet tam może być niewiele więcej od tej wartości.

Dużą część kraju w Poniedziałek Wielkanocny może ogarnąć ochłodzenie. Temperatury w ciągu dnia mogą nie przekroczyć 10 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Temperatury mogą się okazać dość niskie, ale uwagę zwracają też prognozy dotyczące opadów. Nie można wykluczyć, że na święconki oprócz koszyka wielkanocnego trzeba będzie wziąć również parasol.

Pogoda na Wielkanoc 2026 wymagająca. Sucho nie będzie

Świąteczne dni nie zapowiadają się najlepiej. Gdyby sprawdziły się obecne prognozy, to w wielu miejscach aura może przypominać taką, z jaką obecnie mamy do czynienia.

W Niedzielę Wielkanocną może być pochmurnie, a we wschodniej połowie kraju trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na Podlasiu, Małopolsce i Pomorzu opady mogą być intensywniejsze.

Deszczowo w Niedzielę Wielkanocną będzie na wschodzie, a dzień później prawdopodobnie również w wielu innych miejscach IMGW materiał zewnętrzny

Możliwe również, że nie popada tylko deszcz. Lokalnie na Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce może nawet popadać śnieg, a na Ziemi Łódzkiej i miejscami na Warmii i Mazurach deszcz wymieszany ze śniegiem.

Pochmurnie i deszczowo może być do końca marca w wielu regionach. Wielkanoc może przynieść pogorszenie pogody IMGW materiał zewnętrzny

Poniedziałek Wielkanocny także może się okazać bardziej mokry niż zwykły Lany Poniedziałek. Tego dnia może popadać więcej nie tylko deszczu, ale też śniegu, którym może sypnąć na większym obszarze południowo wschodniej Polski, lecz również na południowym zachodzie kraju.

Pod koniec świąt opady mogą być intensywniejsze, wciąż w wielu miejscach może też padać deszcz ze śniegiem i sam śnieg WXCharts materiał zewnętrzny

Trzeba podkreślić, że warunki są bardzo zmienne, a prognozy pogody na tak odległy termin cały czas są obarczone dużym ryzykiem błędu. Obecne wyliczenia należy traktować orientacyjnie i nie można wykluczyć, że kolejne prognozy będą się różnić od obecnych.

