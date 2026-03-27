Pogoda na Wielkanoc 2026 może rozczarować. Wyraźnie rysuje się wiele zmian

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Święconka w strugach deszczu lub przyprószona śniegiem. Istnieje realna możliwość, że tak może wyglądać świętowanie tegorocznej Wielkanocy. Możliwe, że w wielu miejscach aura będzie bardzo wymagająca i wymiesza wiosnę z zimą. Zanosi się też na wyraźne ochłodzenie.

Deszcz w Polsce. Wielkanoc 2026 może być deszczowa w wielu miejscach, zwłaszcza w Poniedziałek Wielkanocny
Wielkanoc 2026 może się okazać dość chłodna i deszczowa w wielu miejscach - wynika z prognozy długoterminowej IMGWJakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

  • Pogoda pod koniec marca się psuje i może być wymagająca do końca miesiąca.
  • Prognozy zapowiadają ochłodzenie na Wielkanoc 2026, z temperaturami jednocyfrowymi na północy i maksymalnie 12-13 stopni na południu.
  • W trakcie świąt przewidywane są opady deszczu, śniegu lub deszczu ze śniegiem w różnych częściach Polski.
Marzec był bardzo łagodny i przeważnie suchy. Okres spokojnej pogody w tym tygodniu jednak dobiegł końca, i od środy doświadczamy zdecydowanego pogorszenia, zwłaszcza na południu kraju. Tam występują najsilniejsze ulewy, a w górach spada masa śniegu. Wygląda na to, że podobna aura będzie nam towarzyszyć do końca miesiąca, a zapewne również na początku kwietnia. A to oznacza, że tegoroczna Wielkanoc może być wymagająca.

Wielkanoc 2026 z wyraźnym ochłodzeniem. Jednocyfrowe wartości

Deszcz, śnieg w górach i sporo chmur - tak prezentuje się obecnie pogoda w Polsce. Na większą poprawę w kolejnych dniach raczej nie ma co liczyć. Musimy przygotować się na to, że z bardzo podobnymi warunkami będziemy się zmagać również na Wielkanoc 2026.

O tym, jak może się prezentować aura w trakcie świąt, możemy się przekonać dzięki najnowszej dziesięciodniowej prognozie udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

mapy Polski z prognozą maksymalnej temperatury powietrza na kolejne dni, wartości temperatur w poszczególnych regionach oznaczone kolorami i liczbami, widoczny stopniowy wzrost temperatur od 8 do 17°C na początku kwietnia
W okolicach Wielkanocy widać wyraźne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej PolsceIMGW materiał zewnętrzny

Z dostępnych obecnie danych wynika, że Niedziela Wielkanocna, która w tym roku wypada 5 kwietnia, będzie dość chłodnym dniem, zwłaszcza na północy. Tam nawet w ciągu dnia temperatury mogą być jednocyfrowe, a możliwe że w okolicach Zatoki Gdańskiej będzie około 3 st. C. W południowej połowie kraju maksymalnie możemy liczyć na 12-13 stopni.

mapa Polski z oznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie północno-zachodnia część kraju wyróżnia się niebieskim kolorem wskazującym na obszar z niższą temperaturą niż norma, podczas gdy pozostałe regiony są zaznaczone na żółto i pomarańczowo, co oznacza...
Na początku świąt wyraźnie chłodniej będzie w północnej Polsce - wskazują wstępne prognozyWXChartsmateriał zewnętrzny

Nie można wykluczyć, że jeszcze chłodniej będzie w Poniedziałek Wielkanocny. Możliwe, że ten dzień będzie nieco chłodniejszy, z temperaturami poniżej 10 stopni w większości kraju. Najcieplej może być na wschodzie i miejscami w centrum, jednak nawet tam może być niewiele więcej od tej wartości.

Mapa Europy Środkowej z zaznaczonymi anomaliami temperatury z wyraźnym ochłodzeniem w zachodniej i południowej Polsce, przedstawionym odcieniami niebieskiego i fioletowego, oraz wyraźnie cieplejszym obszarem wschodniej Polski, zaznaczonym na żółto; wid...
Dużą część kraju w Poniedziałek Wielkanocny może ogarnąć ochłodzenie. Temperatury w ciągu dnia mogą nie przekroczyć 10 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Temperatury mogą się okazać dość niskie, ale uwagę zwracają też prognozy dotyczące opadów. Nie można wykluczyć, że na święconki oprócz koszyka wielkanocnego trzeba będzie wziąć również parasol.

Zobacz również:

Wielkanoc 2026 roku zapowiada się na dość chłodną i deszczową. Temperatury będą wyraźnie niższe od średniej, zwłaszcza w zachodniej Polsce
Pogoda na Wielkanoc 2026 rysuje się coraz wyraźniej. Niepokojące prognozy

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogoda na Wielkanoc 2026 wymagająca. Sucho nie będzie

Świąteczne dni nie zapowiadają się najlepiej. Gdyby sprawdziły się obecne prognozy, to w wielu miejscach aura może przypominać taką, z jaką obecnie mamy do czynienia.

W Niedzielę Wielkanocną może być pochmurnie, a we wschodniej połowie kraju trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na Podlasiu, Małopolsce i Pomorzu opady mogą być intensywniejsze.

Mapa Polski podzielona na dni od 27 marca do 5 kwietnia, pokazująca prognozowane sumy opadów atmosferycznych w milimetrach w poszczególnych regionach; przeważają niewielkie opady do 1 mm, głównie na południu i w centrum kraju, z większym nasileniem opa...
Deszczowo w Niedzielę Wielkanocną będzie na wschodzie, a dzień później prawdopodobnie również w wielu innych miejscachIMGW materiał zewnętrzny

Możliwe również, że nie popada tylko deszcz. Lokalnie na Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce może nawet popadać śnieg, a na Ziemi Łódzkiej i miejscami na Warmii i Mazurach deszcz wymieszany ze śniegiem.

Mapa Polski podzielona na dziewięć dni końca marca i początku kwietnia 2026 roku, przedstawia prognozowane rodzaje opadów w różnych regionach, oznaczone kolorowymi kropkami: zielone dla deszczu, niebieskie dla śniegu oraz fioletowe dla mieszanych opadó...
Pochmurnie i deszczowo może być do końca marca w wielu regionach. Wielkanoc może przynieść pogorszenie pogodyIMGW materiał zewnętrzny

Poniedziałek Wielkanocny także może się okazać bardziej mokry niż zwykły Lany Poniedziałek. Tego dnia może popadać więcej nie tylko deszczu, ale też śniegu, którym może sypnąć na większym obszarze południowo wschodniej Polski, lecz również na południowym zachodzie kraju.

Mapa pogodowa Polski z zaznaczonymi obszarami intensywnych opadów, szczególnie w centralnej, południowej i wschodniej części kraju, wyróżnionych fioletowymi i niebieskimi kolorami na tle izobar i konturów regionów.
Pod koniec świąt opady mogą być intensywniejsze, wciąż w wielu miejscach może też padać deszcz ze śniegiem i sam śniegWXChartsmateriał zewnętrzny

Trzeba podkreślić, że warunki są bardzo zmienne, a prognozy pogody na tak odległy termin cały czas są obarczone dużym ryzykiem błędu. Obecne wyliczenia należy traktować orientacyjnie i nie można wykluczyć, że kolejne prognozy będą się różnić od obecnych.

Zobacz również:

Przełom marca i kwietnia może być wyraźnie chłodniejszy niż zwykle. Nie powinno też zabraknąć deszczu, przede wszystkim na południu i zachodzie. Taka pogoda może panować w Wielkanoc 2026
Wpierw przeplatanka, potem poważniejsza zmiana. Znamy prognozy na Wielkanoc

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

