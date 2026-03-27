Pogoda na Wielkanoc 2026 może rozczarować. Wyraźnie rysuje się wiele zmian
Święconka w strugach deszczu lub przyprószona śniegiem. Istnieje realna możliwość, że tak może wyglądać świętowanie tegorocznej Wielkanocy. Możliwe, że w wielu miejscach aura będzie bardzo wymagająca i wymiesza wiosnę z zimą. Zanosi się też na wyraźne ochłodzenie.
W skrócie
- Pogoda pod koniec marca się psuje i może być wymagająca do końca miesiąca.
- Prognozy zapowiadają ochłodzenie na Wielkanoc 2026, z temperaturami jednocyfrowymi na północy i maksymalnie 12-13 stopni na południu.
- W trakcie świąt przewidywane są opady deszczu, śniegu lub deszczu ze śniegiem w różnych częściach Polski.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Marzec był bardzo łagodny i przeważnie suchy. Okres spokojnej pogody w tym tygodniu jednak dobiegł końca, i od środy doświadczamy zdecydowanego pogorszenia, zwłaszcza na południu kraju. Tam występują najsilniejsze ulewy, a w górach spada masa śniegu. Wygląda na to, że podobna aura będzie nam towarzyszyć do końca miesiąca, a zapewne również na początku kwietnia. A to oznacza, że tegoroczna Wielkanoc może być wymagająca.
Wielkanoc 2026 z wyraźnym ochłodzeniem. Jednocyfrowe wartości
Deszcz, śnieg w górach i sporo chmur - tak prezentuje się obecnie pogoda w Polsce. Na większą poprawę w kolejnych dniach raczej nie ma co liczyć. Musimy przygotować się na to, że z bardzo podobnymi warunkami będziemy się zmagać również na Wielkanoc 2026.
O tym, jak może się prezentować aura w trakcie świąt, możemy się przekonać dzięki najnowszej dziesięciodniowej prognozie udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Z dostępnych obecnie danych wynika, że Niedziela Wielkanocna, która w tym roku wypada 5 kwietnia, będzie dość chłodnym dniem, zwłaszcza na północy. Tam nawet w ciągu dnia temperatury mogą być jednocyfrowe, a możliwe że w okolicach Zatoki Gdańskiej będzie około 3 st. C. W południowej połowie kraju maksymalnie możemy liczyć na 12-13 stopni.
Nie można wykluczyć, że jeszcze chłodniej będzie w Poniedziałek Wielkanocny. Możliwe, że ten dzień będzie nieco chłodniejszy, z temperaturami poniżej 10 stopni w większości kraju. Najcieplej może być na wschodzie i miejscami w centrum, jednak nawet tam może być niewiele więcej od tej wartości.
Temperatury mogą się okazać dość niskie, ale uwagę zwracają też prognozy dotyczące opadów. Nie można wykluczyć, że na święconki oprócz koszyka wielkanocnego trzeba będzie wziąć również parasol.
Pogoda na Wielkanoc 2026 wymagająca. Sucho nie będzie
Świąteczne dni nie zapowiadają się najlepiej. Gdyby sprawdziły się obecne prognozy, to w wielu miejscach aura może przypominać taką, z jaką obecnie mamy do czynienia.
W Niedzielę Wielkanocną może być pochmurnie, a we wschodniej połowie kraju trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na Podlasiu, Małopolsce i Pomorzu opady mogą być intensywniejsze.
Możliwe również, że nie popada tylko deszcz. Lokalnie na Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce może nawet popadać śnieg, a na Ziemi Łódzkiej i miejscami na Warmii i Mazurach deszcz wymieszany ze śniegiem.
Poniedziałek Wielkanocny także może się okazać bardziej mokry niż zwykły Lany Poniedziałek. Tego dnia może popadać więcej nie tylko deszczu, ale też śniegu, którym może sypnąć na większym obszarze południowo wschodniej Polski, lecz również na południowym zachodzie kraju.
Trzeba podkreślić, że warunki są bardzo zmienne, a prognozy pogody na tak odległy termin cały czas są obarczone dużym ryzykiem błędu. Obecne wyliczenia należy traktować orientacyjnie i nie można wykluczyć, że kolejne prognozy będą się różnić od obecnych.
-----