Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir we wtorek - ignorując obowiązujące zasady - modlił się wraz z dwoma tys. żydów na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie . Choć to święte miejsce zarówno dla judaizmu, jak i islamu, według zwyczaju Żydzi nie mogą się tam modlić .

Izrael. Minister modlił się na Wzgórzu Świątynnym. USA oburzone

- Stany Zjednoczone zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem historycznego status quo w odniesieniu do świętych miejsc Jerozolimy. Jakiekolwiek jednostronne działania, które temu zagrażają, są nie do przyjęcia - ocenił rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel. Jak dodał, działania Ben Gwira umniejszają dotychczasowe wysiłki na rzecz doprowadzenia do zawieszenia broni w Strefie Gazy.